Министр спорта Матыцин: Будем делать все, чтобы защитить интересы Логинова

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказал свое мнение по поводу инцидента Александра Логинова с полицией на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, Италия.

Слова Матыцина приводит портал РИА Новости. Министр спорта России отметил, что с большим уважением относится к Логинову. «Мы будем делать все необходимое, чтобы защищать его интересы. Он принял решение не участвовать в масс-старте, наверное, на то были основания», — сказал Матыцин.