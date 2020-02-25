Министр спорта Матыцин: Будем делать все, чтобы защитить интересы Логинова

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказал свое мнение по поводу инцидента Александра Логинова с полицией на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, Италия.
Слова Матыцина приводит портал РИА Новости. Министр спорта России отметил, что с большим уважением относится к Логинову. «Мы будем делать все необходимое, чтобы защищать его интересы. Он принял решение не участвовать в масс-старте, наверное, на то были основания», — сказал Матыцин.
Напомним, Александр Логинов взял на чемпионате мира золото в спринте и бронзу в пасьюте, однако отказался участвовать в масс-старте после инцидента с полицией. В 6 утра перед эстафетной гонкой в его гостиничном номере полицейские провели обыск в связи с тем, что его личный тренер Александр Касперович прошел на гонку с чужой аккредитацией.
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