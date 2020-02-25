Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на многочисленные обвинения в том, что из-за него в российском биатлоне все плохо.

«Опять завыли старые пердуны, которые прятали глаза в Антхольце… Люблю биатлонный Ералаш…», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, в адрес Губерниева негативно высказывались многие спортивные эксперты, в частности, резкие заявления делали Александр Тихонов и Анфиса Резцова. Экс-президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов в интервью РИА Новости заявил, что Дмитрий Губерниев является одним их тех факторов, которые потопили российский биатлон. По мнению Тихонова, Губерниев является безграмотным, а также оскорбляет многих знаменитых спортсменов — Елену Вяльбе, Юрия Семина, Никиту Задорова.