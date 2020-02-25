Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала ситуацию с делом британского бегуна, четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фара.

Слова Пахноцкой цитирует агентство ТАСС. Пахноцкая заявила, что не может понять позицию Британского антидопингового агентства: почему не дали внятного объяснения по вопросам с Фара.

«Скандал вокруг него длится уже не один год. И почему UKAD не заявляет о своих намерениях провести собственное расследование, подобное тому, что ведёт USADA?», — сказала Пахноцкая, добавив, что несколько лет назад американская сторона отправляла Великобритании запрос по данным Салазара и Фара, получив в итоге отказ.

«Обнародованные в начале этой недели показания Фараха, когда он вначале отрицал отсутствие инъекций, а потом вспомнил, что делал, выглядят тоже странно», — добавила Пахноцкая, подчеркнув, что все агентства в своей работе должны следовать международным стандартам и Всемирному антидопинговому кодексу.

Напомним, ранее стало известно, что британский бегун Мохаммед Фара долгое время скрывал от антидопинговых агентств тот факт, что он употреблял L-карнитин.