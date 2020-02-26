В Барселоне на автодроме «Каталунья» стартует вторая серия предсезонных тестовых заездов Формулы-1. Ранее стало известно расписание некоторых команд на сегодняшний день, 26 февраля.

У «Ред Булл» утреннюю сессию отработает Александер Албон, после обеда его сменит главный пилот команды Макс Ферстаппен. Завтра гонщики отработают в обратном порядке, а 28 февраля вернутся к изначальной схеме.

Представлять «Хаас» сегодня на протяжении всего дня будет Ромен Грожан, а завтра за руль болида сядет его напарник Кевин Магнуссен. В последний день тестов Магнуссен отработает утреннюю сессию, Грожан — дневную.

У «Ферарри» утром будет пилотировать Себастьян Феттель, после обеда на автодроме появится Шарль Леклер. Завтра Феттель отработает весь день, а 28 февраля за рулем болида будет Леклер.

«Уильямс» отдал сегодняшнюю утреннюю сессию новичку Николасу Латифи, после обеда его сменит Джордж Расселл. Латифи отработает весь день завтра, Расселл — 28 февраля.