Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев не смогли пробиться во второй круг турнира в Дубае (ОАЭ) в парном разряде. На старте соревнований они встречались с представителем ЮАР Равеном Класеном и австрийцем Оливером Марахом, игра завершилась в двух сетах со счетом 6:7 (4:7), 3:6.

Соперники провели на корте 1 час 23 минуты, за это время Рублев и Хачанов шесть раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и не взяли ни одного гейма на подаче соперников. Класен и Марах сделали один эйс, пять раз ошиблись на подаче и реализовали один брейк-пойнт из девяти возможных.

Напомним, завтра, 26 февраля, Хачанову и Рублеву предстоит продолжить борьбу в одиночном разряде. Карен сыграет австрийцем Деннисом Новаком, который занимает 96-е место в рейтинге АТР. Соперник Рублева пока не определился, им станет победитель пары Жуан Соуза (Португалия) — Филип Крайинович (Сербия).