В Минске (Белоруссия) стартует чемпионат Европы по биатлону, соревнования будут проходить в период с 26 февраля по 1 марта.

Изначально турнир должен был состояться в эстонском Отепя, однако из-за нехватки снега он был перенесен в Минск. В рамках чемпионата Европы пройдут суперспринты и спринты, гонки преследования, сингл-микст и смешанная эстафета.

В составе сборной России выступят Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Кристина Резцова, вернувшиеся с чемпионата мира. Халили и Резцова, напомним, не принимали участие в гонках в Антхольце.

Также российскую команду в Минске представят Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева и Валерия Васнецова. У мужчин также выступят Василий Томшин, Кирилл Стрельцов и Дмитрий Иванов.