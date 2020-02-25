Российский боец UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал о планах на свой следующий поединок.

По словам Яна, скоро будут новости, а бой состоится ориентировочно в мае или июне. Россиянин отметил, что проходят переговоры по Мораесу и Стерлингу, которые находятся выше в рейтинге, чем Ян. Боец добавил, что он не считает совсем неинтересными бои с теми, кто ниже него в рейтингах, но первостепенная задача – Мораес и Стерлинг.

«Если нет, то дальше уже будем думать. В принципе кто-то интересный должен быть. Пусть этот поединок не приблизит меня к титулу, но пусть это будет продвижение в плане моей популярности», — сказал Ян, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, Петр Ян одержал победу нокаутом над 40-летним американцем Юрайей Фэйбером. Бой проходил в рамках мэйнкарда UFC 245.

Ранее Ян поделился мнением о возможном бое против Ти Джея Диллашоу. По словам Яна, Диллашоу — интересный боец и большое имя в США. Россиянин думает, что в будущем его бой с Диллашоу возможен.