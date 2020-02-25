Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав команды, которая выступит на чемпионате Европы в Минске (Белоруссия). Турнир стартует завтра, 26 февраля, и продлится до 1 марта.

Мужскую сборную России будут представлять Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов, выступавшие на чемпионат мира. Также в команду вошли Карим Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов и Дмитрий Иванов.

В состав женской сборной России включены Кристина Резцова, Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Валерия Васнецова и Виктория Сливко. Резцова, напомним, тоже была на чемпионате мира, однако не приняла участие ни в одной гонке.

Изначально чемпионат Европы должен был состояться в эстонском Отепя, однако был перенесен из-за нехватки снега.