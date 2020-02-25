Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба. По информации источника, срок дисквалификации отсчитывается с 19 декабря 2019 года. Отмечается, что «Динамо» может подать жалобу на данное решение. Клуб сообщит, будет ли подавать апелляцию, после того, как получит полный текст документа.

Отметим, 23-летний форвард провалил допинг-тест после игры пятого тура группового этапа Лиги Европы против шведского «Мальме» в ноябре прошлого года.

В текущем сезоне Артем Беседин провел в составе киевского «Динамо» 23 встречи во всех турнирах, забив восемь мячей и отдав две результативные передачи. Кроме того, он забил два гола в 12 играх за сборную Украины.