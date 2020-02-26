В Дубае (ОАЭ) состоятся матчи второго круга теннисного турнира категории АТР500. Вторая ракетка России Андрей Рублев встретится с представителем Сербии Филипом Крайиновичем, Карен Хачанов сыграет с австрийцем Деннисом Новаком. Оба матча состоятся сегодня, 26 февраля.

Рублёв начал выступление на турнире с победы над итальянцем Лоренцо Музетти, который занимает 311-ю позицию в рейтинге АТР. Крайинович, идущий на 33-м месте рейтинга, выбил из борьбы португальца Жуана Соузу.

Крайинович и Рублев уже встречались на корте в нынешнем месяце в рамках турнира в Роттердаме, тогда победу одержал серб.

Хачанов в первом круге турнира в Дубае оказался сильнее представителя Казахстана Михаила Кукшкина. 96-я ракетка мира Новак одолел представителя Индии Паранджеша Гуннесварана.