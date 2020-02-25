Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, когда Сергей Устюгов вернется к соревнованиям. Россиянин снялся с многодневки «Ски Тур» из-за болезни.

«Устюгов планируется на Осло, на марафон», — сказала Вяльбе, слова которой приводит РИА «Новости».

Этап Кубка мира в Осло (Норвегия) будет проходить 7 и 8 марта. Мужчины пробегут масс-старт на 50 километров классическим стилем.

Напомним, во время «Ски Тура» Устюгова беспокоили проблемы с дыханием и боли в груди. Победителем многодневки стал норвежец Пол Голберг, второе и третье места заняли его соотечественники Симен Крюгер и Ханс Кристер Холунд. Лучшим из россиян стал Александр Большунов, финишировавший седьмым.

На данный момент Устюгов занимает седьмое место в общем зачете Кубка мира, имея в своем активе 896 очков. Его опережают Большунов, норвежцы Йоханнес Клэбо, Голберг, Шюр Рете, Крюгер и финн Ииво Нисканен.