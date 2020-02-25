УЕФА: Евро-2020 может быть отменен или перенесен из-за коронавируса

Вице-президент УЕФА Мишель Ува рассказал, что европейские турниры, в том числе чемпионат Евро 2020 года, могут быть прерваны, перенесены или отменены, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться.

По словам функционера, сейчас в УЕФА ждут и следят за развитием событий. Он считает, что футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране. Ува отметил, что УЕФА старается не останавливать турниры.

«Проведение соревнований будет остановлено лишь в том случае, если ситуация ухудшится», — сказал Ува, слова которого приводит Rai Radio 1 Sport.

Напомним, чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет в 12 городах 12 стран-ассоциаций, входящих в УЕФА. Помимо Санкт-Петербурга, Евро-2020 примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.

Первый матч турнира должен пройти в Риме.