В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» дома одержала победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4:1.

В составе хозяев по шайбе забросили Александр Шаров с передач Демидова и Морозова на 17-й минуте, Олег Пиганович с передач Шарова и Пуустинена на 23-й минуте, Егор Миловзоров с передачи Шашкова на 32-й минуте и Юусо Пустинен с передачи Шарова на 49-й минуте.

У гостей единственный гол забил Евгений Бирюков с передач Потехина и Верещагина на 43-й минуте встречи.

После 61 матча команда Николая Заварухина идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 72 очка. Подопечные Ильи Воробьева занимают седьмую строчку Востока с 65 баллами.