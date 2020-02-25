Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал поведение российского биатлониста Матвея Елисеева. Ранее Дмитрий Васильев заявил, что спортсмен проявляет неуважение к тренерам, хамит и ведет себя высокомерно.

«Поведение Елисеева – это не просто неуважение к тренерам. Куда они смотрят? Что за тренеры и президент СБР, которые такое допускают?» — сказал Алябьев, слова которого приводит «Спорт день за днем». По мнению экс-спортсмена, в СБР творится что-то непонятное как с тренерским составом, так и с биатлонистами.

Алябьев подчеркнул, что спортсмен может поспорить с тренером по какому-то вопросу, который сложно решить, но не должен грубить.

«Думаю, что как спортсмен, Елисеев неплохой. Но, как мне кажется, ему нужен хороший ремень: чтобы правильно умел говорить», — заявил Алябьев.

Напомним, на чемпионате мира в Антхольце Елисеев не завоевал ни одной медали. Он вошел в состав сборной России на чемпионат Европы в Минске.