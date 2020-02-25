Российская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась в третий круг турнира в Дохе (Катар). Во втором круге она встречалась с представительницей Польши Игой Свентек и одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:2.

Спортсменки провели на корте 1 час 6 минут, за это время Кузнецова четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и взяла четыре гейма на подаче соперницы. Свентек сделала один эйс, один раз ошиблась на подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух возможных.

Следующей соперницей россиянки станет 18-летняя представительница США Аманда Анисимова, которая выбила из борьбы украинку Элину Свитолину, посеянную под пятым номером.

Призовой фонд турнира категории Premier в Дохе составляет 3 240 445 долларов.