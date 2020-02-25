Тренерский штаб петербургского СКА во главе с Алексеем Кудашовым определился с составом на матч с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить сегодня, 25 февраля, в Москве и начнется в 19:30.

Место в воротах гостей займет голкипер Александр Самонов, запасным вратарем будет Магнус Хелльберг.

Первое звено: Владимир Ткачев — Миро Аалтонен — Александр Барабанов, Антон Белов — Лукас Бенгтссон.

Второе звено: Сергей Плотников — Йоонас Кемппайнен — Евгений Кетов, Василий Токранов — Игорь Ожиганов.

Третье звено: Андрей Кузьменко — Ярно Коскиранта — Антон Бурдасов, Динар Хафизуллин — Артем Зуб.

Четвертое звено: Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин, Данила Галенюк, Максим Карпов.

Состав на матч в Москве.

Вперед, наш СКА! #ЦСКСКА pic.twitter.com/SQweyQ81eV — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) February 25, 2020

Прямая трансляция матча будет доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.