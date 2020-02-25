Российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла пробиться в третий круг турнира категории Premier в Дохе (Катар). Во втором раунде она встречалась с китаянкой Чжэн Сайсай и потерпела поражение в двух сетах со счётом 5:7, 1:6

Спортсменки провели на корте 1 час 31 минуту, за это время 35-летняя Звонарева ни разу не подала навылет и не допустила ни одной двойной ошибки. Она взяла два гейма на подаче соперницы. Китаянка сделала один эйс, три раза ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал Сайсай предстоит побороться с представительницей Нидерландов Кики Бертенс, посеянной на турнире под седьмым номером.

Ранее в третий круг соревнований пробилась россиянка Светлана Кузнецова, она будет играть с Амандой Анисимовой.

Действующей победительницей турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, в прошлогоднем финале одолевшая румынку Симону Халеп. Турнир в Дохе завершится в субботу, 29 февраля.