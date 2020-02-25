Сборная Швеции по лыжным гонкам огласила состав команды на этап Кубка мира в Лахти (Финляндия). Соревнования будут проходить 29 февраля и 1 марта.

В составе женской сборной выступят Эбба Андерссон, Шарлотте Калла, Майя Далквист, Лиза Винса и Ребекка Орн. Также в команду попала Фрида Карлссон, которая пропустила часть сезона из-за проблем со здоровьем: спортсменка боролась с расстройством пищевого поведения.

Мужскую команду представят Йенс Бурман, Даниэль Рикардссон, Филипп Даниельссон, Маркус Руус, Фредрик Йонссон и Бьорн Сандстрем.

Напомним, в первый день соревнований состоится женская гонка на 10 км классическим стилем и мужская — на 15 км. Во второй день пройдут две эстафеты.