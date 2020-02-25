Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал о возвращении из «Сампдории», за которую выступал на правах аренды.

«Счастлив, что это произошло. Ведь последние месяцы в «Сампдории» складывались совсем не так, как хотелось, и получились не очень радостными для меня», — рассказал футболист телеканалу «Матч ТВ».

Ригони признался: ему было очень приятно узнать, что его ждут в «Зените». По словам игрока, на сборе в Испании его поддержала вся команда — и руководство, и футболисты. Спортсмен намерен принести клубу как можно больше пользы в оставшейся части сезона. Ригони подчеркнул, что будет тренироваться по полной и постарается доказать тренеру, что на него можно полагаться.

Напомним, 29-летний Ригони выступает за «Зенит» с 2017 года. Два раза он был в аренде — в «Аталанте» и «Сампдории».