Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова выписана из больницы.

Об этом рассказала бывший тренер спортсменки Елена Буянова. По словам специалиста, Аделина чувствует себя нормально.

«Это произошло ещё в пятницу, с ней всё хорошо. Теперь главное — поскорее восстановиться», — сказала Буянова, слова которой приводит РИА «Новости».

Напомним, в феврале Сотникова попала в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л.А. Ворохобова, врачи диагностировали у неё дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника. Потребовалось хирургическое вмешательство, операция прошла без осложнений.

На данный момент Сотникова не соревнуется. Она не объявляла о завершении карьеры, но не принимала участие в официальных турнирах с сезона-2015/16.