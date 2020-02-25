Российские биатлонисты узнали стартовые номера на суперспринт, который состоится в Минске (Белоруссия) в рамках чемпионата Европы.

Сборную России будут представлять шесть участников: Кирилл Стрельцов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Василий Томшин, Матвей Елисеев и Дмитрий Иванов.

Первым из россиян на дистанцию отправится Стрельцов, получивший 12-й номер. Латыпов будет бежать 27-м, Томшин — 47-м. 57-й номер достался Халили, 79-й — Елисееву. Последним из российских участников гонку начнет Иванов, он выступит под номером 92.

Квалификация стартует в 13:00 по московскому времени, финал — в 17:30. По результатам квалификации, в которой примут участие 116 биатлонистов, в финал выйдут 30 человек.