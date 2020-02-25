Агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, почему «Зенит» пока не продлевает контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

По мнению агента, у петербуржцев есть преимущество, так как ни один клуб в России не может предложить такие условия, как в «Зените». Сафонов подчеркнул, что Семак пока является начинающим тренером.

«Если тренером дорожат, ему предлагают «длинный» контракт. Семак тоже просит два года, а не год, который ему положен «автоматически», — заявил Сафонов, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Напомним, Семак проводит второй год в «Зените». В прошлом сезоне, дебютном для тренера, «сине-бело-голубые» досрочно выиграли чемпионат России. Сейчас петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ, имея отрыв в 10 очков после 19 туров.