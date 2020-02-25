Международный союз биатлонистов (СБР) опубликовал стартлист на женский суперспринт, который состоится в рамках чемпионата Европы в Минске (Белоруссия).

Сборную России будут представлять шесть спортсменок: Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева, Виктория Сливко, Евгения Павлова, Анастасия Поршнева и Кристина Резцова.

Первой из россиянок на дистанцию отправится Глазырина, получившая 2-й стартовый номер. Кайшева будет бежать 10-й, Павлова — 17-й. Сливко стартует 47-й, Резцова — 54-й. Последней из российских участниц в борьбу вступит Поршнева, ей достался номер 72.

Квалификация стартует в 15:00 по московскому времени. По её результатам определятся 30 биатлонисток, которые поборются за награды. Финал начнется в 18:00.