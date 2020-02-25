СКА и ЦСКА не открыли счет в первом периоде

В Москве на «ЦСКА Арене» завершился первый период матча ЦСКА — СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. После двадцати минут игры счет не открыт — 0:0.

Прямая трансляция матча доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Напомним, подопечные Алексея Кудашова не проигрывают уже в одиннадцати встречах подряд. На данный момент они занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, уступая москвичам одно очко. Победитель сегодняшней встрече возглавит конференцию. Однако московские армейцы провели на один матч меньше.

В нынешнем сезоне команды встречались между собой уже пять раз, последний матч состоялся уже в 2020 году. В конце января ЦСКА одолел СКА со счетом 3:2. Общий счет пяти противостояний — 4-1 в пользу московских армейцев.