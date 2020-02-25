Лыжная многодневка «Ски Тур» может пройти в России в 2024 году.

Как сообщил рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньере, Россия выразила заинтересованность в проведении соревнований. Также принять многодневку хотят Канада и США.

Напомним, в нынешнем сезоне «Ски Тур» проводился в двух странах: он стартовал в Швеции и завершился в Норвегии. Многодневка будет проходить раз в четыре года в сезон без чемпионата мира и Олимпийских игр.

По мнению Миньере, место проведение соревнований необходимо менять. «Поездка в Россию была бы для «Ски Тура» чем-то новым и необычным, как это было в Канаде четыре года назад», – сказал специалист.

Напомним, победителями «Ски Тура» стали норвежцы Пол Голберг и Тереза Йохауг. Лучшим из россиян стал Александр Большунов, занявший седьмое место.