Мария Ласицкене одержала победу на чемпионате России по легкой атлетике в помещении. 27-летняя прыгунья в высоту стала лучшей с результатом 2 метра. Спортсменка пробовала взять 2,04 м, но все три попытки оказались неудачными.

Серебряную медаль завоевала олимпийская чемпионка Анна Чичерова, ей покорилась высота 1,91 м. Третьей стала Кристина Королева с результатом 1,88 м.

Ласицкене выиграла чемпионат России в помещении в шестой раз за карьеру (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020).

Напомним, россиянка является трехкратной чемпионкой мира, а также двукратной чемпионкой мира в помещении. В её активе также золото и серебро чемпионатов Европы.