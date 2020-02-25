Российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер оценила тренерские перспективы двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова.

В прошлом сезоне Траньков выступал в роли наставника пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов. В этом году фигуристы тренируются в США у Марины Зуевой. По мнению Транькова, его опыта не хватило, чтобы сразу стать хорошим тренером.

«Максим очень старается и в плане тренерской работы растет. Мы недавно с ним разговаривали, он тренерство уже по-другому воспринимает», — сказала Мозер, слова которой приводит «Советский спорт».

Мозер отметила, что в прошлом году после чемпионата мира Траньков не хотел продолжать работу, но сейчас к нему вернулось желание работать на льду. Он по-прежнему помогает тренировать Тарасову и Морозова, отметила Мозер.

Специалист уверена: чтобы стать настоящим тренером, Транькову необходимо отказаться от всех проектов, которыми он сейчас занимается.