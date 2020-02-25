В Москве продолжается хоккейный матч между ЦСКА и СКА. После второго периода петербуржцы ведут со счетом 3:1.

Все четыре шайбы были заброшены во втором игровом отрезке. Спустя минуту после начала периода Капризов отправил шайбу в сетку ворот Александра Самонова, в роли его ассистентов выступили Антон Слепышев и Марио Кемпе.

Спустя 20 секунд петербургские армейцы сравняли счет, автором гола стал Евгений Кетов. В эпизоде поучаствовали Сергей Плотников и Игорь Ожиганов. За минуту до сирены на перерыв Лукас Бенгтссон вывел СКА вперед. Сразу же после этого ещё одну шайбу забросил Артем Зуб.

Прямая трансляция матча доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Напомним, подопечные Алексея Кудашова не проигрывают уже в одиннадцати встречах подряд. На данный момент они занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, уступая москвичам одно очко.