Прыгунья в высоту Мария Ласикене рассказала о планах на ближайшее будущее. Сегодня, 25 февраля, спортсменка победила на чемпионате России по легкой атлетике, показав результат 2,00 м.

«С завтрашнего дня я ухожу в отпуск и прекращаю общение с прессой до середины мая», — сказала Ласицкене, слова которой приводит «Матч ТВ». Россиянка добавила, что сначала посетит выборы ВФЛА в качестве представителя комиссии спортсменов, затем будет гостем на турнире «Мастер шеста» 29 февраля.

После этого Ласицкене отправится в отпуск в Европу. На вопрос, не собирается ли она в Италию, Ласицкене ответила отрицательно и выразила надежду, что сложившаяся ситуация закончится как можно скорее. Она отметила, что уже стоит начать беспокоиться о летней Олимпиаде в Токио.

«Проблема распространилась на Европу, некоторые страны закрывают въезд, и если все продолжится, то вообще летний сезон может оказаться под большим вопросом», — сказала Ласицкене.