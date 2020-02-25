Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в третий круг турнира категории Premier в Дохе (Катар). Во втором раунде она встречалась с девятой ракеткой мира швейцаркой Белиндой Бенчич и проиграла в двух сетах со счетом 4:6, 6:4, 6:7 (4:7).

Спортсменки провели на корте 2 часа 41 минуту. За это время Кудерметова 13 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и взяла четыре гейма на подаче соперницы. Бенчич сделала пять эйсов, десять раз ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти.

Напомним, в первом круге Кудерметова в трех партиях обыграла француженку Кристину Младенович. Бенчич начала борьбу в Дохе со второго круга. Её следующей соперницей станет представительница Казахстана Юлия Путинцева, выбившая с турнира бельгийку Элизу Мертенс.