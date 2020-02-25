Фигуристка Софья Акатьева победила на первенстве Москвы среди юношей и девушек старшего возраста. Второе место заняла Аделия Петросян. Обе спортсменки тренируются в школе «Самбо-70» под руководством Этери Тутберидзе.

По сумме двух программ Акатьева набрала 208,93 балла. Результат Петросян — 199,89. Бронзовую медаль завоевала ученица ЦСКА Елизавета Берестовская, набравшая 193,42 балла.

В соревнованиях приняла участие еще одна ученица Тутберидзе Вероника Жилина, она заняла седьмое место.

Напомним, в феврале Акатьева выступила в финале Кубка России в Великом Новгороде. В произвольной программе она исполнила два четверных тулупа, но с одного допустила падение. Софья заняла второе место, проиграв Софье Самоделкиной, владеющей тройным акселем.