Нижегородское «Торпедо» обыграло «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Все четыре шайбы были заброшены в первом периоде. На 9-й минуте с передачи Дамира Жафярова отличился Джордан Шредер. Спустя десять секунд Тай Ратти удвоил преимущество хозяев, в роли ассистентов выступили Станислав Бочаров и Андрей Белевич.

К 12-й минуте нападающий «Йокерита» Никлас Йенсен отыграл одну шайбу, ассистентское очко набрал Петри Контиола. Однако «Торпедо» потребовалось меньше минуты, чтобы отметиться еще одним голом. Итоговый счет установил Кирилл Ураков с передачи Даниила Ильина. Все шайбы были заброшены в равных численных составах.

Таким образом, «Торпедо» гарантировало себе участие в стадии плей-офф.