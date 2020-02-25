Петербургский СКА на выезде обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Командам не удалось открыть счет в первом периоде, однако вторая двадцатиминутка получилась богатой на события: соперники забросили четыре шайбы.

Спустя минуту после начала периода Кирилл Капризов отправил шайбу в сетку ворот Александра Самонова, в роли его ассистентов выступили Антон Слепышев и Марио Кемпе.

Через 20 секунд петербургские армейцы сравняли счет, автором гола стал Евгений Кетов. В эпизоде поучаствовали Сергей Плотников и Игорь Ожиганов. За минуту до сирены на перерыв Ярно Коскиранта вывел СКА вперед, ассистентские очки набрали Лукас Бенгтссон и Антон Белов. Сразу же после этого ещё одну шайбу забросил Артем Зуб, получивший передачу от Динара Хафизуллина.

В третьем периоде Андрей Кузьменко установил итоговый счет встречи, забив гол за 30 секунд до окончания матча.

Сегодняшняя победа стала для подопечных Алексея Кудашова 12-й подряд. СКА обыграл ЦСКА второй раз в текущем сезоне.