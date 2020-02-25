СКА наконец обыграл ЦСКА, Ласицкене победила на чемпионате России, а Сотникову выписали из больницы. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

СКА разгромил ЦСКА

Петербургский СКА на выезде обыграл московский ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась с разгромным счетом 4:1. В составе победителей голами отметились Евгений Кетов, Ярно Коскиранта, Артем Зуб и Андрей Кузьменко, забивший в пустые ворота. Таким образом, петербуржцы одержали 12-ю победу подряд.

Ласицкене выиграла чемпионат России в помещении

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала победительницей чемпионата России по легкой атлетике в помещении. Ей покорилась высота 2,00 метра. Спортсменка также пыталась взять 2,04 м, однако все три попытки оказались неудачными. Серебряную медаль завоевала Анна Чичерова, бронзовую — Кристина Королева.

Сотникову выписали из больницы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова выписана из больницы. Как сообщила ее бывший тренер Елена Буянова, спортсменка вернулась домой еще в пятницу, она чувствует себя хорошо. Напомним, врачи диагностировали у неё дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника. Потребовалось хирургическое вмешательство, операция прошла без осложнений.

Россия претендует на проведение «Ски Тура»

Россия может принять лыжную многодневку «Ски Тур» в 2024 году, об этом сообщил рейс-директор FIS Пьер Миньере. По его словам, в проведении соревнований также заинтересованы США и Канада. «Ски Тур» проходит раз в четыре года в сезон без чемпионата мира и Олимпийских игр.

СБР огласил состав на ЧЕ по биатлону

СБР огласил состав сборной России на чемпионате мира по биатлону, который 26 февраля стартует в Минске. Мужскую команду представят Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов, Карим Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов и Дмитрий Иванов. В женскую сборную вошли Кристина Резцова, Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Валерия Васнецова и Виктория Сливко.