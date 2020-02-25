После победы нижегородского «Торпедо» над «Йокеритом» определились все участники розыгрыша Кубка Гагарина.

Из Западной конференции в плей-офф вышли московский ЦСКА и петербургский СКА, финский «Йокерит», московские «Динамо» и «Спартак», нижегородское «Торпедо», ярославский «Локомотив» и подольский «Витязь».

Восточную конференцию будут представлять казанский «Ак Барс», омский «Авангард», екатеринбургский «Автомобилист», новосибирская «Сибирь», уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург», нижнекамский «Нефтехимик» и «Барыс» из Нур-Султана.

Напомним, «Торпедо» на своей арене в Нижнем Новгороде сегодня обыграло «Йокерит» со счетом 3:1. В Москве состоялось армейское дерби, СКА одержал двенадцатую победу подряд и выиграл у ЦСКА со счетом 4:1.