Немецкий биатлонист Эрик Лессер объявил о досрочном завершении сезона. Спортсмен планировал выступить на чемпионате Европы в Раубичах, однако не поехал на турнир.

«Я завершаю сезон прямо сейчас. Кое-что произошло, я еду домой, но больше пока ничего не скажу. Могу только добавить, что это ничего не меняет. Я все равно намерен продолжить карьеру до Пекина-2022», — сказал Лессер, слова которого приводит Ski-Nordique.

Напомним, Лессер принял участие в чемпионате мира в Антхольце (Италия). Он стал серебряным призером в сингл-миксте и бронзовым в мужской эстафете.

Чемпионат Европы в Белоруссии стартует сегодня, 26 февраля. В первый день соревнований состоятся мужской и женские суперспринты. Также в программу турнира входят спринты, гонки преследования, сингл-микст и смешанная эстафета.