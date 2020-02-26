Лондонский «Челси» потерпел домашнее поражение от мюнхенской «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей.

Первый тайм прошел без забитых голов. Мюнхенцы открыли счет в начале второго игрового отрезка: на 51-й минуте Серж Гнабри с передачи Роберта Левандовски отправил мяч в сетку ворот Вилли Кабальеро. Спустя три минуты «Бавария» повторила успех: вновь отличился Гнабри, получивший пас от Левандовски.

Сам Левандовски тоже отметился забитым голом: на 76-й минуте он установил итоговый счет встречи, ему ассистировал Альфонсо Дэвис.

Ответная встреча состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» 18 марта, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.