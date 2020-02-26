В Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским «Наполи» и каталонской «Барселоной». Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий хозяев Дрис Мертенс, отличившийся с передачи Петра Зелиньски на 30-й минуте. «Барселоне» удалось отыграться во втором тайме, гол забил французский форвард Антуан Гризманн, в роли его ассистента выступил Нелсон Семеду.

В концовке встречи полузащитник каталонцев Артуро Видаль получил вторую желтую карточку и покинул поле, он пропустит ответную встречу. Она состоится 18 марта в Испании на стадионе «Камп Ноу», стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Напомним, в параллельном матче «Бавария» разгромила лондонский «Челси» со счетом 3:0.