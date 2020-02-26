Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги. В очередном матче регулярного чемпионата «Рейнджерс» в гостях играли с «Нью-Йорк Айлендерс», встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу команды Панарина.

Россиянин стал автором первой заброшенной шайбы, затем помог отличиться Мике Зибанеджаду в добавленное время. Таким образом, Панарин набрал 85 (32+53) очка по системе «гол плюс пас» и обогнал Натана Маккиннона и Коннора Макдэвида, у которых по 84 очка.

В текущем сезоне российский форвард принял участие в 61 встрече. Лидером гонки бомбардиров на данный момент идет форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, набравший 98 очков. На второй строчке располагается нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (88).