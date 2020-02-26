Мадридский «Реал» на своей арене примет английский «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра будет проходить в Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 26 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Обслуживать встречу будет итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. В роли его ассистентов выступят Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Резервным судьей назначен Даниэле Довери.

Ответная встреча состоится в Англии 17 марта. Команды встретятся на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер», игра начнется в 23:00.