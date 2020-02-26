Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин оценил шансы россиянина Александра Большунова одержать победу в общем зачёте Кубка мира.

На данный момент россиянин идет на первом месте в генеральной классификации, опережая норвежца Йоханнеса Клэбо на 417 очков. В завершившейся многодневке «Ски Тур» Большунов стал седьмым.

Крянин отметил, что поражение россиянина в финале тура стало обидным, так как он лидировал по итогам предыдущих гонок.

«Но главное, что Саша продолжает идти первым в Кубке мира и имеет хороший отрыв. Будем надеяться, что старты в Тронхейме были худшими для него в сезоне», — сказал Крянин, слова которого приводят «Известия».

Он подчеркнул, что Большунов потерпел неудачу из-за неудачного выбора лыж, но по-прежнему находится в хорошей форме и готов отстаивать лидерство на этапах Кубка мира в марте.