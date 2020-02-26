В первый день чемпионата Европы по биатлону, который проходит в белорусских Раубичах, состоится женский суперспринт. Квалификация начнется в 15:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

По итогам квалификации в финальную часть отберутся тридцать спортсменок, показавших лучшее время. Финал также состоится сегодня и начнется в 18:00.

Сборную России будут представлять шесть спортсменок: Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева, Виктория Сливко, Евгения Павлова, Анастасия Поршнева и Кристина Резцова.

Первой из россиянок на дистанцию отправится Глазырина, получившая 2-й стартовый номер. Кайшева будет бежать 10-й, Павлова — 17-й. Сливко стартует 47-й, Резцова — 54-й. Последней из российских участниц в борьбу вступит Поршнева, ей достался номер 72.

Напомним, также сегодня в Раубичах пройдет мужской суперспринт, посмотреть квалификацию можно по ссылке.