Федерация хоккея Болгарии отказалась принимать юниорский чемпионата мира в группе В второго дивизиона.

Об этом сообщает Monitor. Соревнования должны были состояться в Софии в период с 23 п 29 марта. Кризисный штаб по борьбе с распространением коронавируса при правительстве страны порекомендовал отказаться от проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях. Организаторы юниорского чемпионата мира приняли данные рекомендации.

Напомним, изначальным турнир должен был пройти в Китае, но из-за вспышки вируса был перенесен в Софию.

Накануне, 25 февраля, УЕФА объявил, что чемпионат Европы по футболу 2020 года может быть отменен или перенесен по той же причине.