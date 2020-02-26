Федерация хоккея Болгарии отказалась принимать юниорский чемпионата мира в группе В второго дивизиона.
Об этом сообщает Monitor. Соревнования должны были состояться в Софии в период с 23 п 29 марта. Кризисный штаб по борьбе с распространением коронавируса при правительстве страны порекомендовал отказаться от проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях. Организаторы юниорского чемпионата мира приняли данные рекомендации.
Напомним, изначальным турнир должен был пройти в Китае, но из-за вспышки вируса был перенесен в Софию.
Накануне, 25 февраля, УЕФА объявил, что чемпионат Европы по футболу 2020 года может быть отменен или перенесен по той же причине.
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