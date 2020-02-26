Бывший главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюрё заявил, что представители Норвегии заняли главенствующие посты в FIS и принимают решения в интересах своей команды.

Кюрё обратил внимание на многодневку «Ски Тур», которая, по его мнению, гораздо слабее «Тур де Ски» и создана для того, чтобы норвежцы и шведы могли выступать перед домашней публикой и иметь большое преимущество.

Специалист уверен, что из-за норвежцев лыжные гонки теряют Францию, Германию, Чехию и другие страны.

«Лыжные гонки надо спасти от Норвегии. Норвегия сама не сдастся. Они «убивают» целые страны. В Центральной Европе лыжные гонки уничтожены кабинетной игрой», — заявил Кюрё, слова которого приводит Ilta-Sanomat.

Напомним, многодневку «Ски Тур» выиграли норвежцы Пол Голберг и Тереза Йохауг.