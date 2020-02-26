В белорусских Раубичах стартует чемпионат Европы по биатлону — турнир, к которому, как правило, никто не относится серьёзно. Соревнования действительно странные: несмотря на континентальный статус, на них выступают спортсмены из США, Канады и Китая. По факту, чемпионат является финалом Кубка IBU. Но в этом году наблюдать за соревнованиями в Белоруссии будет интересно.

Россия привезла сильный состав

Сборная России привезла на чемпионат Европы едва ли не самый сильный состав, который сейчас можно сформировать. В команде нет попавших в немилость Антона Бабикова и Дмитрия Малышко, но есть Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов, которые только что выступили на чемпионате мира в Антхольце.

В женскую команду попали Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Екатерина Глазырина и Валерия Васнецова.

Резцовой и Халили есть что доказывать

Резцова также присутствовала на мировом первенстве в Италии, но так и не вышла на старт: её последняя надежда умерла, когда был объявлен состав на женскую эстафету. По мнению тренеров, Кристина сейчас находится не в лучшей форме и проигрывает всем партнершам по команде. В Антхольце россиянки не завоевали ни одной медали, и неизвестно, как сложилась бы одна из эстафет, пробеги её Резцова.

Мама спортсменки, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, на протяжении всего чемпионата мира твердила, что её дочь ничуть не хуже Ларисы Куклиной и других представительниц команды. Аналогичное мнение высказывал и Дмитрий Васильев: он призывал поставить Резцову и Халили на сингл-микст.

В Раубичах у Резцовой-младшей будет отличный шанс доказать, что тренерский штаб напрасно отнесся к ней с таким недоверием. Уже сегодня спортсменка примет участие в суперспринте — дисциплине, которой нет ни на Кубке мира, ни на первенстве планеты.

Проявить себя должна и Екатерина Глазырина: её кандидатуру тоже рассматривали для участия в чемпионате мира, но спортсменка невовремя заболела. Правда, её недомогание наверняка вызвало облегчение у СБР: допинговое прошлое по-прежнему не даёт Глазыриной попасть в команду. Драчев и тренеры открыто заявляют, что приглашение Екатерины сейчас нежелательно. В свете последних событий, связанных с Александром Логиновым, опасение руководства можно понять.

Карима Халили тоже свозили на чемпионат мира просто так, «туристом», как любит говорить Драчев. Спортсмена «прокатили» не только с сингл-микстом, но и с мужской эстафетой, ради которой он и был приглашен в команду. И Драчев, и главный тренер Хованцев настаивали на его кандидатуре, но тренерский штаб сделал выбор в пользу Евгения Гараничева. Сказать, верным или ошибочным стало это решение, нельзя: соперники сломали Гараничеву палку, поэтому он поймал вынужденное отставание, пробежав 300 метров без инвентаря.

Но нет сомнений: в Раубичах Халили приложит все усилия, чтобы доказать, что бежать на чемпионате мира он был достоин не меньше, чем остальные.

Зачем в Раубичи едет Елисеев?

Самой спорной кандидатурой в составе сборной России является Елисеев. Не очень понятно, для чего второму номеру команды нужно ехать на чемпионат Европы в столь короткий промежуток между Антхольцем и мартовскими этапами Кубка мира.

Первенство планеты для спортсмена получилось провальным: он растерял не только скорость, которая была у него на старте сезона, но и стрельбу. Возможно, Матвей хочет реабилитироваться за неудачу в Италии, но найти логику в его решении сложно: даже самое успешное выступление на Европе не даст ему никаких плюсов, если затем у него не хватит сил на соревнования в Нове-Место.

Как бы то ни было, состав российской команды — более чем конкурентоспособный по меркам Кубка IBU. В числе соперников, которые на слуху по участию в серьёзных турнирах, лишь Красимир Анев, Владимир Илиев, Дмитрий Пидручный и Андрей Расторгуев. Плюс китайцы, которых тренируют Домрачева и Бьорндален. Россиянам по силам брать медали абсолютно в каждой гонке: это будет хоть и небольшим, но всё же утешением после неудач в Антхольце.