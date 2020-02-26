Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук рассказал о своей игре первой игре за «Вашингтон». Столичный клуб встречалс с «Виннипегом» и победил по буллитам (4:3 Б). Ковальчук стал виновником одного из голов и не забил послематчевый буллит.

По мнению Ковальчука, команда сыграла отлично и выиграла, но сам Кови своей игрой недоволен.

«Сыграл «минус два» – нужно исправляться. Первый гол – я отдал рискованный пас, его перехватили и забили. Второй… Я там сменился, но все равно, нужно исправляться», — приводит слова Ковальчука «Спорт-Экспресс».

По словам Ковальчука, его отлично приняла команда, Илья знает многих ребят, поэтому никаких проблем не было. Также Ковальчук ожидал, что его поставить бить буллиты, поскольку всегда их бьет. Илья надеется, что их российская тройка с Кузнецовым и Овечкиным еще сыграет вместе.