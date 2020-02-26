Экс-главный тренер «Арсенала» и руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер снова высказался за отмену правила гостевого гола в плей-офф еврокубков.

По мнению Венгера, команды играют дома с мыслями — «каждый пропущенный гол — это наполовину вылет». Венгеру кажется, что пропущенный от выездной команды гол — это огромная помеха, если проводишь первый матч дома.

«Ведь это вынуждает атаковать и в то же время делать так, чтобы обезопасить свои ворота и не пропустить много голов. Я уже давно предлагал отменить это правило, за исключением экстратаймов, поскольку значение гола на выезде слишком велико в современном футболе», — цитирует Венгера beIN Sports.

Также француз отметил, что теперь это правило ничем не обосновано. Венгер подчеркнул, что оно было введено в ту пору, когда поля еще были плохими, а телевидение не было так развито.