Тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко объяснил неудачное выступление спортсмена в «Ски Туре». Специалист признал, что вина лежит не на спортсмене.

По словам Бородавко, произошедшее в заключительной гонке «Ски Тура», не является ошибкой Большунова.

«Это наш косяк, и мы не оставили Саше выбора. Спортсмен был настроен бежать на лыжах без смазки — я присутствовал при разговоре, когда обсуждался выбор инвентаря. Увы, произошла трагическая оплошность», — приводит слова Бородавко «Команда России».

Бородавко отметил, что потчи в каждом старте на «Ски Туре у Большунова то-то случалось. В масс-старет он сломал палку, в горном спринте столкнулся с норвежцем Крюгером, в полуфинале классического спринта упал сам.

Напомним, Большунов, лидировал в общем зачёте «Ски Тура» перед заключительной гонкой преследования на 30 км, однако провалил последний этап соревнований, став по ходу многодневки седьмым.