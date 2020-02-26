РФС объявил о том, что во втором круге РПЛ система VAR будет пристуствовать на всех матчах каждого тура.

Напомним, в первом круге российской премьер-лиги система ВАР работала лишь на нескольких матчах тура. Это вызывало критику и мнение, что либо VAR должен быть на всех играх, либо нигде. Теперь каждый стадион РПЛ, опробованный на VAR, будет обслуживатть матчи высшего эшелона чемпионата России.

РПЛ возобновится 28 февраля встречей двадцатого тура между «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Лидер чемпионата России «Зенит» свой матч проведет 29 февраля на «Газпром-Арене». Соперником команды Сергея Семака станет московский «Локомотив».