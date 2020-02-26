Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился ожиданиями от выступления российского биатлониста Карима Халили на чемпионате Европы в Раубичах. Ранее спортсмен находился в расположении сборной России на чемпионате мира, но не выступил ни в одной гонке.

По мнению Тихонова, оценить состояние Халили сейчас сложно, так как он зря потерял время в Антхольце, где ему обещали выступление в эстафете, но в итоге не дали такой возможности.

«Парень мог перегореть, он потерял ценное время. Если бы спортсмен готовился с личным тренером, то от него можно было бы ждать медалей уже в этом году», — заявил Тихонов, слова которого приводят «Известия».

Напомним, чемпионат Европы стартует сегодня, 26 февраля. В 13:00 по московскому времени начнется квалификация суперспринта, прямая трансляция будет доступна по ссылке.